В София се проведе репетиция за тържествения водосвет по повод Деня на храбростта. Репетицията беше пред Паметника на незнайния войн, където ще са основните прояви на 6-ти май. Това наложи и временни ограничения в движението и паркирането на автомобили около площад „Св. Александър Невски”.

Тази година няма да има военен парад в столицата. За сметка на това обаче над София ще прелетят самолети от състава на военновъздушните сили.

Каква е историята на празника на Българската армия

В демонстрацията на Гергьовден ще участват новите изтребители F-16, Block 70, които все още са в процес на усвояване. Хората ще могат да наблюдават още съветските МИГ-29, които охраняват българското небе. Част от демонстрацията ще са също щурмовите СУ-25, както и транспортните самолети „Спартан“.

Редактор: Цвета Лазаркова