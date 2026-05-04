Тежка катастрофа между лек автомобил и тир отне човешки живот. Пътният инцидент е станал около 11:30 часа край Ябланица, на първокласния път в началото на автомагистрала ''Хемус'' в посока София. 

Жертвата е един от пътниците в автомобила. Няма официална информация за състоянието на останалите участници в инцидента. 

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието. Движението в района е затруднено и се осъществява само в едната лента.

