Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) отчита, че от началото на годината до момента в полза на държавата са конфискувани активи на стойност над 2 млн. евро (около 4,27 млн. лева).

Отнетото имущество включва широк спектър от активи - както недвижими, така и движими. Сред тях са над 35 имота, включително апартаменти, къщи, земеделски земи и стопански обекти, както и търговски и промишлени сгради с прилежащи терени. В списъка попадат и десетки превозни средства – автомобили, камиони, мотоциклет и ремарке.

СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: Прекратиха мандата на кмета на община Ракитово (ВИДЕО)

Комисията е конфискувала и финансови активи, включително акции и дялове в дружества на стойност над 21 хил. евро.

Според данните става дума за имущество на лица, обвинени или осъдени за тежки престъпления - сред които участие в организирани престъпни групи, пране на пари, трафик на хора, наркотрафик, измами, изнудване и незаконна банкова дейност.

Сред по-значимите случаи е този на лице с инициали С.Т.К., известен с прякора „Драгановеца“, на когото са отнети множество имоти в Перник и региона след влязло в сила съдебно решение. Той е осъждан както в България, така и в чужбина за наркотрафик и пране на пари.

В друг случай е конфискувано имущество - включително автомобил, земя и парични средства – на лице, обвинено в участие в организирана престъпна група за изнудване и финансови престъпления.

Редактор: Цветина Петкова