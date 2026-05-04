Държавният глава Илияна Йотова участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където близо 50 държавни и правителствени лидери обсъждат въпроси, свързани със сигурността, стабилността и сътрудничеството в Европа.

В рамките на форума Йотова взе участие в дискусия, посветена на ролята на Вертикалния газов коридор за енергийната сигурност на региона. Тя подчерта, че проектът има не само икономическо, но и ключово геополитическо значение. „Вертикалният газов коридор има стратегическо значение за енергийната сигурност на Европа“, заяви тя, като допълни, че в условия на конфликти и разделения той е фактор за стабилност.

В разговора за ролята на Вертикалния газов коридор участваха и държавни и правителствени ръководители от Гърция, Молдова, Украйна, Сърбия, Румъния.

Снимка: Президентство

По думите ѝ България вече се утвърждава като важен регионален енергиен център благодарение на развитата си газопреносна инфраструктура. Йотова обясни, че страната осигурява ключови потоци по оста север-юг и достъп до терминали за втечнен газ в Гърция, както и връзки с Румъния и Сърбия.

Тя допълни, че „Булгартрансгаз“ е сред основните инициатори на проекта и първият оператор, който започва инвестиции за неговото развитие. България вече работи по разширяване на капацитета на междусистемните връзки, включително увеличаване на потоците от Гърция към България и към Румъния, както и модернизация на ключови точки като тази в Стара Загора.

„Вертикалният газов коридор не е само система от газопроводи, а символ на общия ни ангажимент към енергийна независимост и сигурност“, заяви Йотова, като подчерта значението на регионалното сътрудничество и инвестициите в инфраструктура за устойчиво енергийно бъдеще в Европа.

