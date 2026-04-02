Президентът Илияна Йотова се срещна със служебните министри на туризма и на земеделието и храните. Държавният глава продължава поредицата разговори във връзка с необходимостта от ефективни мерки за преодоляване на икономическите последствия от конфликта в Близкия изток.

► Мерките за туризма

По време на срещата президентът заяви, че България може да подготви успешен туристически сезон чрез добра политика, организация и стимулиране на вътрешния туризъм, като се представи като сигурна дестинация с качествени услуги на конкурентни цени.

Илияна Йотова иска да има цялостен пакет, насочен срещу покачването на цените

Тя и служебният министър на туризма бяха единодушни, че мерките за подпомагане на бранша трябва да се изготвят в диалог с бизнеса. Георгиева информира за рисковете за сезона, предприетите действия и планиран икономически пакет за облекчаване на сектора, включително справяне с хроничния проблем с недостига на работна сила.

Йотова подчерта необходимостта от своевременни мерки за успешен летен сезон, контрол върху цените на услугите и използване на отлива на туристи от Близкия изток чрез целeнасочена реклама на България като безопасна страна. Тя призова предизборното говорене да не вреди на имиджа на страната.

Президентът посочи нуждата от средносрочни мерки за устойчиво развитие на туризма и предложи включване на туристически ваучери за уязвими групи в бюджета за 2026 г. Обсъдени бяха и чартърни полети, сигурността на атракционите и отговорното стопанисване на плажовете, като ключови мерки за успешния сезон.

След срещата Ирена Георгиева определи разговора като откровен и конструктивен. „Говорихме за подготовката за летния сезон и рисковете, а президентът прояви разбиране за важността на туристическия сектор и за това как трябва да бъде подкрепен при настоящата криза. Би следвало да се възползваме от страха от пътуване в Близкия изток и да го превърнем в свой позитив, защото сме далеч от военните действия. Наблюдава се тенденция европейците да търсят нашия пазар точно заради това. България е гостоприемна и предлага добро съотношение на цени и качество, и трябва да удържим стойностите на туристическите пакети. Ще има засилена и интересна реклама на пазарите, от които очакваме туристи. От бранша изразиха готовност да запазят договорените пакети и да няма резки увеличения“, коментира министърът на туризма. Тя допълни, че са необходими мерки за повече работни места и за още инвестиции за развитие.

„9% ДДС не срещат позитивен отзвук в обществото. Имаше такъв опит по време на пандемията, но макар да е мярка в подкрепа на бизнеса, от нея ще спечелят и потребителите. Туристическият бранш смята, че за да се справи с трудностите, трябва да бъде намалено ДДС, аз съм съгласна, но такава мярка трябва да се радва и на обществена подкрепа”, уточни Георгиева.

► Цените на стоките

Добрата новина е, че не очакваме голямо или осезаемо поскъпване на цените на стоките. Причините за това са много – при свинското месо има свръхпредлагане на европейския пазар, а при зърнения баланс България в момента разполага с 1 милион тона излишък спрямо същия период на миналата година. Това обяви земеделският министър Иван Христанов след среща в президентството.

Министърът сподели загрижеността на президента по отношение на устойчивостта на агрохранителната верига на фона на иранската криза и повишаването на цените на петрола и азотните торове. „Когато цените на стоките не се повишават, но се повишават цените на енергоносителите, има един неприятен кризисен буфер, който бива поет от производителите”, обясни Христанов.

Държавата вкарва 557 милиона евро в сектора за ликвидност

За да се гарантира ликвидността на земеделските стопани, правителството предприема мащабни мерки. „557 милиона евро ще бъдат вкарани в сектора в рамките на следващите три месеца. Първото плащане в размер на около 80 милиона евро вече беше направено в понеделник през схемите за директни плащания”, съобщи министърът.

Всички останали плащания, предвидени до края на юни, ще бъдат изтеглени с график от една седмица до месец по-рано от предвиденото.

Увеличава се държавната подкрепа за горива

Друга важна мярка, която вече е получила подкрепата на кабинета и финансовия министър, е увеличаването на акциза за компенсиране на газьола. Предвижда се той да нарасне от 21 евроцента на 31 евроцента на литър.

Христанов подчерта, че се полагат усилия за свикване на извънредно заседание на парламента, на което в сегашния му състав да бъдат приети спешни мерки, включително държавна подкрепа за азотните торове, които са най-големият разход за производителите.

Борба със спекулата и нови системи за информация

Министерството на земеделието и БАБХ започнаха интензивни проверки за класическа форма на спекула – представяне на евтин внос като скъпа българска оранжерийна продукция. Вече са съставени първите актове в големи търговски обекти.

„Започваме да събираме пазарна информация през системата САПИ директно от търговски обекти, преработватели и първични производители. Целта е да имаме по-бърза информация от тази на националната статистика”, каза Христанов. Той допълни, че по темата за цените министерството ще работи „ръка за ръка” с КЗК и КЗП.

По отношение на бюджета за 2026 г., министърът посочи, че процедурата тече, но подробностите следва да бъдат дадени от министъра на финансите.

Заради поскъпването на цените на горивата преди дни Йотова се срещна с ръководствата на НАП и Комисията за защита на потребителите.