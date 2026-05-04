Целта е прозрачност на публичните финанси
Регионалното министерство пуска нова информационна система за проследяване договорите, сключвани от Пътната агенция. Целта е прозрачност на разходването на публичните ресурси за поддръжка на републиканската пътна мрежа.
Милиарди за пътища без резултат: Какво разкриват проверките в АПИ
От регионалното министерство твърдят, че по този начин може максимално добре да се проследи дали има злоупотреби при разходване на публичен ресурс, кои са фирмите изпълнители и колко често печелят обществени поръчки, както и с какъв изплатен аванс. По този начин ще може и новата власт по-добре да калибрира план-сметката за 2026 година.
Представиха портал с данни за действащите в момента пътни ремонти
Регионалният служебен министър Николай Найденов каза, че процесът е бил бавен, защото договорите са били "разпилени" в АПИ, но са успели да създадат системата. "Договорите са за 752 участъка от републиканската пътна мрежа - 227 пътища на обща стойност над 5 млрд. евро. Най-стария договор е от 2014 г., най новият от април 2026 г.", обясни още той.Редактор: Цветина Петрова
