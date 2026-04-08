Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция "Пътна инфраструктура" представиха портал с данни за възлагания по действащите към момента договори за текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа.

"Направихме първата стъпка за най-обсъжданите договори в АПИ - договорите за текущ ремонт и поддръжка. Половината от бюджета на АПИ отива там. Те са лицето на пътищата в момента", каза служебният регионален министър Николай Найденов. По думите му организацията и структурирането на договорите са били тежка задача.

"Идеята ни е да направим електронно досие на една пътна отсечка. Картата вече е достъпна за всички български граждани. Идеята е да я обновяваме постоянно. В АПИ ще има интерфейс, за да може от там постоянно да актуализират данните. Стойността на всеки един участък е достъпен”, заяви инж. Йордан Терзиев.

"Ресурсът ни е доста ограничен, поради което месечните задания на фирмите, които имат рамкови договори, ще бъдат сведени до минимум. Вчера имахме среща с браншовата камара. Те обясниха, че войната в Иран води до увеличаване на ремонтните дейности и че не биха искали да им бъдат възлагани нови. Искаме да получим нужното качество за парите, с които разполагаме”, добави още инж. Тодор Анастасов от АПИ.

