Румен Радев ме разочарова още с представянето на икономическата си програма, която е меко казано далече от лявото. Дори много символно беше това, че гостът, с който завършиха представянето на тази програма, беше испански бизнесмен. Допълнение към техния икономически отбор е и Иван Василев, който беше зам.-кмет в Столична община ресор финанси и здравеопазване. Там имахме много сериозни проблеми с решения на СОС, които той отказваше да изпълни. И ако такъв тип икономист е в основата на екипа на Радев, ще имаме проблеми с изпълнението на решенията на самото правителство. Това каза независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова в ефира на „Пресечна точка”.

„Имаше заявки, че ще бъдат преодолени проблемите с увеличаващите се цени, но такива политики не може да се провеждат без финанси. А когато вече втора седмица повтарят, че няма да променят данъците, трябва да е ясно, че може би ще се наложи, например, да спрат да плащат пенсии”, коментира още тя.

Фискалният съвет представи шест препоръки за бюджета за 2026 г.

Според нея или трябва да има промяна на данъчно-осигурителната система, или трябва да се взимат още заеми, „а това е нещо, което правеха последните няколко правителства”. Предложението на Григорова е, за да има финанси в държавата, да се променят данъците. Тя смята, че трябва да бъде върнат необлагаемият минимум, да се облагат по-богатите компании и банките, драстично да се увеличи максималния осигурителен доход.

Григорова показа данни на Евростат, според които в графиката, представяща средния разход за труд на час за 2025 година, „България се намира на дъното” – 12 евро на час. Средното за Европейския съюз е 34,90 евро. „Ние сме с около три пъти по-евтини в рамките на ЕС за работодателите. А цените не са три пъти по-ниски”, подчерта още общинският съветник. Тя беше категорична, че ако индустрията изпитва затруднения, това не се дължи на заплатите на служителите.

По темата за здравеопазването Григорова обясни, че общинските болници страдат от недофинансиране, а те поемат социално слаби, неосигурени, бездомни пациенти. Според нея заради това общините дофинансират общинските болници през допълнителни договори. "Когато нямаме държавен бюджет, нямаме общински и следователно нямаме право да увеличаваме плащанията. А в тази инфлация, не можем да покрием базовите нужди на общинските болници. От това страдат и пациенти, и лекари", каза още тя.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова