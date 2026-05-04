Политологът от агенция „Мяра” изрази надежда, че българският парламентаризъм ще се завърне към своята нормалност
Тези избори бяха преломни. Българите гласуваха за стабилност и я получиха. По този начин се приключва един политически цикъл. Това коментира политологът от агенция „Мяра” Светлин Тачев в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS. Според него страната ни е изправена пред възможността да влезе в пътя на нормализацията след години на сътресения.
Относно процедурата по консултации при държавния глава, Светлин Тачев посочи че „този път няма интригата от предишни избори, просто защото е ясно кой ще състави правителство“. Той допълни, че „Прогресивна България“ разполага с нужното мнозинство и оттук насетне най-важното е как кабинетът ще се справи с натрупаните очаквания. Относно персоналния състав на министрите политологът отбеляза, че Румен Радев вероятно залага на кадри, с които е работил до момента и на хора, които вече са били част от неговите служебни кабинети.
Според експертът едно от най-големите изпитания пред новата власт ще бъде социално-икономическата ситуация. Тачев подчерта, че „поскъпването на основни стоки и услуги, скокът в цените, съдебната реформа и бюджетът“ са трите неща, които гражданите очакват най-силно.
Политологът коментира и решението на ПП-ДБ да действат като две отделни групи в парламента. По негово мнение тези две формации не могат да работят заедно и тяхното общо явяване на изборите е било продиктувано единствено от моментната необходимост.
Светлин Тачев изрази надежда, че българският парламентаризъм ще се завърне към своята нормалност. „Надявам се да влезем в руслото на една по-скучна политика“ споделя той и обяснява, че „когато всичко е скучно и смислено, това е най-добрата комбинация“.
Редактор: Мария Барабашка
