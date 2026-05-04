Новата информационна система за проследяване на договорите, сключвани от АПИ, има за цел прозрачност на обществените поръчки и как се изпълняват те. А пътната безопасност трябва да се приоритет на всяко едно правителство. Това каза бившият шеф на КАТ Тенчо Тенев в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Той беше категоричен, че състоянието на пътищата у нас не е много добро. Тенев каза, че Държавната агенция за безопасност на движението по пътищата е стояла 7-8 години в „небитието” и допълни, че на нея трябва да се дадат широки правомощия, защото е свързващо звено между много министерства.

По негови думи трябва да има реформи в КАТ и АПИ, „тъй като на високо ниво има некомпетентни хора”. Той обясни, че при проверки, които са правени преди години, е установено, че такива служебни лица „са криели и унищожавали стотици, хиляди клипове за превишена скорост на бандити по пътищата”. Тенев акцентира на това, че точно такива служители са били издигани на високи позиции в системата.

Експертът беше категоричен, че няма достатъчно полицейско присъствие по пътищата.

Тенев каза, че в полицейските управления има стационарни устройства за тестване за наркотици и алкохол, при които няма отклонения и дават същите резултати, които излизат и при кръвната проба. Причината за това е, че те се съхраняват в подходящи условия, допълни още той.

По отношение на идеята шофьорите, с отнети книжки за употреба на алкохол и наркотици, да се явят отново на проверочен изпит , експертът каза, че това е добро решение.

