Държавният глава Илияна Йотова участва в Осмата среща на върха на Европейската политическа общност в Ереван, където близо 50 държавни и правителствени лидери обсъждат въпроси, свързани със сигурността, стабилността и сътрудничеството в Европа.

В рамките на форума Йотова взе участие в дискусия, посветена на ролята на Вертикалния газов коридор за енергийната сигурност на региона. Тя подчерта, че проектът има не само икономическо, но и ключово геополитическо значение. „Вертикалният газов коридор има стратегическо значение за енергийната сигурност на Европа“, заяви тя, като допълни, че в условия на конфликти и разделения той е фактор за стабилност.

В разговора за ролята на Вертикалния газов коридор участваха и държавни и правителствени ръководители от Гърция, Молдова, Украйна, Сърбия, Румъния.

По думите ѝ България вече се утвърждава като важен регионален енергиен център благодарение на развитата си газопреносна инфраструктура. Йотова обясни, че страната осигурява ключови потоци по оста север-юг и достъп до терминали за втечнен газ в Гърция, както и връзки с Румъния и Сърбия.

Тя допълни, че „Булгартрансгаз“ е сред основните инициатори на проекта и първият оператор, който започва инвестиции за неговото развитие. България вече работи по разширяване на капацитета на междусистемните връзки, включително увеличаване на потоците от Гърция към България и към Румъния, както и модернизация на ключови точки като тази в Стара Загора.

„Вертикалният газов коридор не е само система от газопроводи, а символ на общия ни ангажимент към енергийна независимост и сигурност“, заяви Йотова, като подчерта значението на регионалното сътрудничество и инвестициите в инфраструктура за устойчиво енергийно бъдеще в Европа.

„Свързаността не е само стратегически избор. Тя е гаранция за нашата обща сигурност – от икономиката до отбраната. България е не само активен партньор, но и двигател на тези процеси. Крайно време е националните проекти да намерят място в нашата споделена географска и икономическа свързаност. Югоизточна Европа е стратегически мост между нашия континент, Азия и Близкия изток. Времето на кризи отваря нови възможности“, посочи още Йотова.

В изказването си на форума президентът постави акцент върху проектите, свързани с енергийната и транспортната свързаност на Стария континент, в които България има активно участие.

„Глобалните конфликти ни научиха по трудния начин, че трябва да развием своята енергийна независимост и да диверсифицираме енергийните си източници“, заяви Йотова, като подчерта, че газовият интерконектор между Гърция и България има ключова роля за диверсификацията.

Държавният глава подчерта, че България беше една от първите страни, които разшириха капацитета на газовите си хранилища след газовата криза от 2022 г. Тя открои значимостта на един от най-мащабните проекти – Вертикалния газов коридор, който ще свърже Гърция, България, Румъния и Унгария. Българската част от проекта е почти завършена.

„Работим за разширяване на инфраструктурата за възобновяема енергия особено по крайбрежието на Черно море, както и със соларни системи“, заяви Илияна Йотова. Тя изтъкна, че България е един от най-големите и последователни поддръжници на чистата и безопасна ядрена енергия, като Европейският съюз едва сега преразглежда своята позиция по въпроса.

Президентът открои значението на транспортната свързаност. „Настояваме за ускоряване на построяването на Коридор 8, който ще свърже България, Северна Македония и Албания – на практика Адриатическо с Черно море. Това е важен не само икономически проект, но и от гледна точка на сигурността не само за региона, а и за цяла Европа“, посочи Йотова. Тя подчерта, че тези проекти са важни за интеграцията на страните от Западните Балкани, като ще допринесат за двустранната свързаност, както и за транспортните артерии в цяла Европа. Президентът настоя и за развитието на Трансевропейската транспортна мрежа – мащабен проект за изграждането на инфраструктура за различен вид транспорт в Европа.

Илияна Йотова подчерта и значението на Транскаспийския транспортен коридор, който ще допринесе за свързаността между Европа и Азия.

Държавният глава отново изтъкна колко е важно да бъде изграден още един мост над река Дунав и да се завърши транспортната връзка между Силистра и Кълъраш.

В изказването си президентът посочи, че България е засилила ролята на своите пристанища на Черно море. „Това са проекти, важни не само за икономиката, а и за сигурността на континента“, заяви Йотова.

Тя каза, че България изгражда индустриални зони около големите градове за инвестиции и сигурност на регионалните доставки. Президентът изтъкна силните български позиции в развитието на новите технологии, киберсигурността и изкуствения интелект. България е една от шестте държави, избрани от Европейската комисия за изграждането на гигафабрика за изкуствен интелект.

Държавният глава постави акцент и върху значението на Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. „Изключително важно за икономическите проекти, регионалната свързаност и развитие е да се запази кохезионната политика и България твърдо ще настоява за това“, подчерта Илияна Йотова.

Редактор: Цветина Петкова