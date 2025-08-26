Прегазилият петима души с АТВ в „Слънчев бряг” Никола Бургазлиев имал марихуана в кръвта и урината. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза, обяви окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. Очаква се обвинението да бъде преквалифицирано в умишлено.

Днес Чинев и следовател Мариан Маринов от Националната следствена служба се срещнаха с близките на пострадалите при инцидента в присъствието на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов. „Уверихме ги, че разследването ще бъде обективно и ще положим всички усилия да открием истината”, обясни окръжният прокурор на Бургас.

Делото вече е влязло в НСлС. Назначени са видеотехническа, съдебномедицинска и автотехническа експертизи, които да докажат имало ли е технически причини да възникване на катастрофата и как точно е станала тя. Първите кръвни тестове за алкохол и наркотици на 18-годишният шофьор дадоха отрицателни резултати.

Продължава борбата за живота на 4-годишния Мартин

Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от превозното средство. След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, в понеделник детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.

Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.

