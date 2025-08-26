Стопкадър: NOVA
Детето беше пометено от АТВ в „Слънчев бряг”
Лекарите в „Пирогов” продължават борбата за живота на 4-годишния Мартин, който беше пометен от АТВ в „Слънчев бряг". След 10 дни в кома и усилена работа на лекарите в Бургас, вчера детето беше транспортирано в София с медицински хеликоптер. Малкият пациент беше превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. Оттам Мартин беше транспортиран с линейка до „Пирогов", където беше настанен в Детската реанимация на спешната болница.
„Направен е скенер, който потвърждава, че водещото е тежка черепномозъчна травма. Предстоят още изследвания. Следваме алгоритъм. Състоянието му отговаря на тази диагноза- той е в кома. Не е контактен, не издава звуци. Следваме плана за консервативно лечение. Правим всичко възможно, имали сме много такива деца, никой не може да даде прогноза”, заяви д-р Христо Пседерски.
Детето диша самостоятелно.
След инцидента майката на Мартин - 35-годишната Христина, изпадна в мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път.
Медицински хеликоптер транспортира до София детето, прегазено от АТВ
Междувременно по разпореждане на министъра на вътрешните работи Даниел Митов започва втора проверка на действията на полицейските органи и длъжностните лица, отзовали се на сигнала за катастрофата.Редактор: Калина Петкова
