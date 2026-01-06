Комисията за защита на конкуренцията започва проучване за нелоялни търговски практики от доставчици на храни за малките магазини. Целта е да се установи дали цените по веригата на доставка - производители, дистрибутори и търговци на едро, не са вдигнати необосновано.

В случай, че се установят нарушения, информацията ще бъде препратена до Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите за предприемане на действия в рамките на техните правомощия.

НАП и КЗП - с проверки за необосновано повишение на цените

Дребните търговци имат 14-дневен срок, за да докладват данните за това дали през последните 12 месеца е имало евентуални повишения на доставните цени, увеличение на цените на едро през декември и предвижда ли се такова до края на март.

Редактор: Ина Григорова