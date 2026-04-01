Софийската градска прокуратура осъди на 18 години затвор Ал Газзи за убийството на 32-годишния Илиян Илиев. Наложеното му от съда наказание ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим.

На 17 април 2024 г. Софийският градски съд призна подсъдимия за виновен в това, че на 9 януари 2022 г., в столичния ж.к. „Люлин“, умишлено е умъртвил Илиев като го намушкал с нож, проникнал в гръдния кош и засегнал белия дроб и сънната артерия. Според обвинението убийството е извършено по хулигански подбуди и в изпитателния срок на предходно осъждане. До фаталното нападение се стигнало след спор за заря.

Освен това СГС приведе в изпълнение предходната присъда от 1 година и 6 месеца „лишаване от свобода“. На 12 май 2025 г. Апелативният съд на София потвърди присъдата на СГС, а Върховният касационен съд остави в сила решението, което вече е окончателно и не подлежи на обжалване.

23-годишният Денис Мустафа Камал Ал Гази има и предишни криминални прояви. След двудневно издирване след убийството на Илиев исъденият сам се предаде в полицията.

Редактор: Цветина Петкова