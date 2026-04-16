Снимка: Getty Images
-
-
-
-
-
-
Посещението е част от 10-дневната му обиколка на Африка
Папа Лъв XIV пристигна в Камерун – втора спирка от апостолическото му пътуване в Африка. Светият отец започна своята обиколка с двудневно посещение в Алжир, което той определи като благословена възможност за насърчаване на диалога между религиите.
В столицата Яунде папата беше посрещнат от премиера Жозеф Нгуте, представители на властите и на католическата църква.
В рамките на визитата си той ще посети още два града в Камерун. Очаква се папата да се срещне с духовници и представители на гражданското общество, като акцент ще бъдат теми като мирът, социалното единство и ролята на църквата в райони, засегнати от конфликти.Редактор: Никола Тунев
Последвайте ни