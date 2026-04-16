Министерският съвет се събира на заседание днес. Ще бъдат разгледани 18 точки, сред които проект за придобиване на боеприпаси за машините „Страйкър” и приемане на стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

Сред темите, които ще обсъждат министрите, е и финансирането на Министерството на образованието и науката, на държавните висши училища и на общините за 2026 г.

Редактор: Дарина Методиева