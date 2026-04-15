Снимка: iStock
-
Въвеждането на еврото не е причината за повишаването на цените, припомнят икономисти
-
Чарлз III ще се срещне с Тръмп по време на официалната си визита в САЩ
-
Спортният министър: Затрупани сме от сигнали за злоупотреби
-
Тръмп: Мисля, че войната в Иран скоро ще приключи
-
Нов шанс за дипломация: Очакват се втори преговори между САЩ и Иран
-
Андрей Гюров: Спортът трябва да стане силна опора на българското общество
Крайният срок за събиране на кандидатури е 11 май
11 май е крайният срок за събиране на кандидатури за нов европейски прокурор от България. Кандидатите трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 10 години стаж и независимост, извън всякакво съмнение. Това стана ясно от правилата за новата процедура за подбор.
Процедурата започна след като правителството оттегли трите кандидатури за български европейски прокурор, номинирани при предишната. В комисията, която изслушва и избира кандидатите, няма да участват членове на ВСС и политически лица.
Правителството оттегли номинациите за европейски прокурор, ще има нов подбор
Това е вторият опит да бъде избран нов европейски прокурор от България.
Последвайте ни