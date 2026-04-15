11 май е крайният срок за събиране на кандидатури за нов европейски прокурор от България. Кандидатите трябва да са действащи съдии, прокурори или следователи с най-малко 10 години стаж и независимост, извън всякакво съмнение. Това стана ясно от правилата за новата процедура за подбор.

Процедурата започна след като правителството оттегли трите кандидатури за български европейски прокурор, номинирани при предишната. В комисията, която изслушва и избира кандидатите, няма да участват членове на ВСС и политически лица.

Това е вторият опит да бъде избран нов европейски прокурор от България.

