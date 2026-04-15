Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес в Рим, където беше приет от италианската министър-председателка Джорджа Мелони в „Палацо Киджи” – канцеларията на италианските премиери и седалище на правителството, предаде „Франс прес”.

Срещата на Зеленски с Мелони се състои след посещението на украинския президент вчера в Германия, където Зеленски и германският канцлер Фридрих Мерц се споразумяха да засилят сътрудничеството си в областта на отбраната и по-специално в производството на дронове. Снощи украинският президент направи визита и в Норвегия, където сключи сходно споразумение.

„Дипломатическият приоритет от първостепенно значение за Украйна в този момент е сътрудничеството в областта на противовъздушната отбрана. Всеки ден имаме нужда от ракети за противовъздушна отбрана, всеки ден, в който руснаците продължават да нанасят удари по нашите градове”, написа Зеленски в социалната мрежа X преди срещата си с Мелони.

The top diplomatic priority for Ukraine right now is cooperation for the sake of air defense. We need air defense missiles every single day – every day the Russians continue their strikes on our cities. Just over the past 24 hours there were brutal attacks on Dnipro, Cherkasy,… pic.twitter.com/xNDOcwEDqn — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 15, 2026

Зеленски настоява европейските страни да се присъединят към инициатива на НАТО за подпомагане на Украйна, наречена „Списък с приоритетни нужди на Украйна”, която беше организирана миналата година и която позволява на Киев да получава американско оръжие със средства от Европа.

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че страната ѝ проявява силен интерес към развитието на съвместно производство на дронове с Украйна, предаде "Ройтерс". "Смятаме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост", каза Мелони пред украинския президент.

Италия изпрати на Киев френско-италианската система за противовъздушна отбрана САМП/Т, но не се е присъединила към инициативата.

Зеленски заяви пред германската телевизия, че въпросът с доставката на боеприпаси от САЩ, които намалиха подкрепата си за Украйна по време на мандата на Доналд Тръмп, се е превърнал в голям проблем.

