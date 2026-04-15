Вашингтон не планира да удължи временната дерогация от санкциите, която позволяваше продажбата на руски петрол, вече намиращ се в морето, заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент.

„Няма да подновим общия лиценз за руския петрол”, каза той по време на пресконференция, ден след като Министерството на финансите съобщи, че няма да поднови и подобно облекчение за иранския петрол.

И двете мерки имаха за цел да смекчат глобалните сътресения в доставките, причинени от войната между Съединените щати и Израел срещу Иран.

Редактор: Мария Барабашка