Осем месеца след тежкия инцидент с електрическо АТВ в „Слънчев бряг“, при който загина млада жена и бяха ранени няколко души, делото срещу обвиняемия вече влиза в съда. Окръжната прокуратура в Бургас внесе обвинителен акт срещу 18-годишния Никола Бургазлиев. Той е обвинен, че под въздействието на наркотични вещества е причинил смърт и тежки наранявания. Според държавното обвинение деянието е извършено при условията на евентуален умисъл.

Юлиян Здравков - баща на две от пострадалите деца, чичо на тежко ранения Марти и близък на загиналата Христина - сподели, че семейството е научило за внасянето на делото на 14-и, малко след като прокуратурата официално е обявила това. Датата съвпада трагично с рождения ден на починалата жена.

Здравков подчерта, че разследването е било всеобхватно, но е отнело повече време от очакваното. Той посочи, че при наличието на видеозапис от самия инцидент, множество свидетели и пострадали, близките са се надявали на по-бързо развитие. Въпреки това те приемат като положителен факт, че делото все пак е внесено в срок и очакват оттук нататък процесът да се ускори.

По информация от адвокатите, съдебното производство вероятно ще започне до края на май. Семейството настоява процесът да бъде прозрачен, бърз и справедлив. Според закона обвиняемият може да получи наказание от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор. Близките на жертвата са категорични, че искат максималното наказание - не като утеха за загубата, а като сигнал към обществото и институциите, че подобни престъпления няма да бъдат толерирани.

„Каквато и присъда да му дадат, нашият живот няма да се върне“, казва Здравков, но подчертава необходимостта от по-строги мерки, които да ограничат такива трагедии. Според него подобни случаи няма да изчезнат напълно, но могат да бъдат значително намалени.

Относно състоянието на пострадалото дете Марти, има известен напредък. Провежда се иновативно лечение с магнитни импулси, което показва положителни резултати - намаляване на тремора, подобрена двигателна активност и постепенно възстановяване на основни умения. Въпреки физическия напредък, психическите травми остават сериозни - както при него, така и при всички засегнати.

Делото срещу Никола Бургазлиев влиза в съда

Финансово семейството засега се справя самостоятелно, основно благодарение на подкрепата от близки. Въпреки това емоционалната тежест остава огромна - празниците преминавали в отсъствието на загиналата, а болката остава жива.

Особено остро Здравков коментира липсата на каквато и да е комуникация от страна на родителите на обвиняемия. По думите му те не са направили опит да се свържат с пострадалите или да изразят съчувствие. Той определя поведението им като „нечовешко“ и заявява, че вече не очаква подобен жест.

Двете му деца, които също са били сред пострадалите, са се възстановили физически, но психологическото въздействие от преживяното ще остане за дълго. Според него именно психическото възстановяване ще бъде най-трудният и продължителен процес.

Юлиян Здравков изрази ясното очакване на семейството: съдебният процес да бъде проведен честно, бързо и с усещане за справедливост - не само заради тях, но и като пример за цялото общество.

Пътният инцидент с петима пострадали стана в морския курорт на 14 август 2025 година.

Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина - майка на четиригодишния Мартин, който също пострада сериозно и беше транспортиран с хеликоптер до болница в София. В лечебно заведение бяха откарани още трима души.

18-годишният Никола Бургазлиев отговаря за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл. Установи се, че в кръвта и урината му е имало следи от марихуана. Разследването показа още, че на местопроизшествието нямало спирачен път. Спирачките работили дори и след удара. Една от версиите на Бургазлиев беше, че е предизвикал катастрофата заради техническа неизправност.

През октомври 2025 година събирането на доказателства приключи, а материалите бяха изпратени на наблюдаващия прокурор за окончателна им оценка.