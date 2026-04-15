Спад с 15% в броя на продажбите на недвижими имоти от началото на годината, отбелязват брокерите у нас. Малко над 38 хиляди са продадените жилища за първите три месеца на 2026 г. Въпреки това, цените запазват нивата си.

Брокерите обясняват случващото се на имотния пазар в момента като очаквано и като връщане към нормалното - най-вече на фона на резкия ръст от имотни сделки преди влизането ни в еврозоната. Колкото до предлагането - лидер по цена на квадратен метър застроена площ е София, сумите варират от 1 140 до 6 200 евро в най-желаните квартали.

Имотите в Пловдив пък започват от сходни стойности и достигат около 3 000 евро за район "Капана". Във Варна цената на квадратен метър надхвърля 4 000 евро около Фестивалния комплекс. За сметка на това в Русе цената за квадратен метър може да слезе и под хиляда евро.

Доротея Петличкова е сред хората, които мечтаят за жилище в центъра на Варна. Собствените ѝ наблюдения показват, че моментът за покупка е благоприятен. "Спряла съм се на двустаен апартамент, който отговаря на моя бюджет около 200 хил. евро. Апартаменти, които преди месеци са стрували около 230 хил., което е нереална цена за тези апартаменти, към момента смятам, че са поевтинели", казва тя.

Пазарът на имоти се движи плавно и без резки промени в цените, смятат брокери. "Предлагането става все по-голямо. Търсенето се поуспокои", смята Ивайло Градев - собственик на компания за недвижими имоти.

Картината от първите месеци на настоящата година показва по-малко сключени сделки спрямо изминалата 2025 г. Специалистите по недвижими имоти разчитат тази тенденция не като тревожна, а като връщане към нормалните темпове на пазара.

"Ако погледнем данните за броя сделки през първото тримесечие на 2026 г. и ги сравним с нереалната 2025 г. - изглежда сякаш има 17% спад. Но ако ги сравним с 2024 г. - виждаме, че има 13% ръст. Тогава покупките бяха на стероиди заради еврото. Всички искаме цените да поевтиняват - но никога не съм била свидетел на поскъпване на бензина, на храните и да поевтинеят имотите", смята Ралица Ценова, изпълнителен директор на фирма за недвижими имоти. "От години наред вече се намираме в пазар, в който търсенето превъзхожда предлагането", посочи още тя.

Че хората се въздържат от прибързани покупки, показват и анализите при имотите "на зелено".

"До преди половин година, в момента, в който се започне да се копае, половината сграда вече беше разпродадена. В момента нещата се случват пак, но с по-бавни темпове", отбеляза Ивайло Градев.

До края на 2026 г. не се очакват резки движения сред недвижимите имоти.