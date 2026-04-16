Масирана атака са извършили руските сили тази нощ срещу украинската столица Киев и други градове. Загинали са най-малко трима души, а десетки са пострадали. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за две жертви, сред които и едно дете, и за близо 20 ранени.



Руски удари е имало и срещу Одеса тази нощ. Черноморският град е бил атакуван с над 20 дрона, съобщава се за най-малко петима пострадали. Руски удари е имало и срещу Днепър и Харков.

Атака с дронове срещу Одеса: Един загинал и шестима ранени