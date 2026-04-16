Зърнопроизводители у нас са в протестна готовност заради рязкото поскъпване на горивата и торовете , предизвикано от войната в Иран и напрежението около Ормузкия проток, който е ключов за световните доставки на петрол.



Растящите цени вече сериозно увеличават разходите в сектора и поставят под риск част от стопанствата. От бранша обясняват, че торовете също поскъпват значително, а недостигът допълнително усложнява ситуацията. Земеделците предупреждават за възможни фалити и настояват за спешна държавна намеса.

„Проблемът е изключително сериозен. Няколко пъти алармирахме с писма министерствата на икономиката, на финансите и на земеделието, включително и министър-председателя, че ситуацията прави сектора неконкурентноспособен и това ще унищожи голяма част от стопанствата в България”, заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите.

Въпреки че държавата от години финансира част от акциза за горивата, Жекова обясни, че в момента те толкова поскъпват, че тази помощ е недостатъчна. По отношение на торовете тя обясни, че ако преди войната цената около 340 евро за тон, в момента е 485 евро за тон, без доставка.

„Себестойността ни расте главоломно, а от друга страна цените на продукцията падат изключително бързо. Вчера цената на пшеницата на Пристанище Варна беше в порядъка на 170 евро за тон, което е изключително ниско и това са нива от преди 7–8 години”, каза Жекова.

Тя изчислява, че има повишаване на разходите с около 50% спрямо 2025 г. Според Жекова голяма част от задълженията на земеделските фирми не са платени за миналата година, което означава, че не успяват.

Диалогът според нея с властта е труден. Днес трябва да има втора среща в Министерството на икономиката, с участието на земеделското министерство. Очаква се на нея да бъде създадена работна група.

