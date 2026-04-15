Цените на стоките и услугите - на прицел пред КЗП и НАП. Двете институции направиха съвместен брифинг относно проверки за необосновано увеличение на цените.

Националната агенция за приходите е започнала ежедневно наблюдение на пазара за търговия с горива на дребно. Данните показват, че през март, въпреки по-високите цени, се наблюдава увеличение на продадените количества. Общо са продадени 353 милиона и 300 хиляди литра горива, което е с 23% повече спрямо февруари. Най-голям ръст е отчетен при дизела – 25,2%, следван от бензин А-95 – 23,6%, и пропан-бутан – 17,9%.

През първите 14 дни на април спрямо последните 14 дни на март се наблюдава намаление на продажбите на дизел с 10%, но увеличение при бензина и пропан-бутана. По последните данни цената на литър бензин е 1,48 евро, а на дизела – 1,77 евро. В сравнение с 28 февруари цената на бензина се е увеличила с 19,9%, а дизелът е поскъпнал с 38,8%. Само през март дизелът отчита ръст от 19,6% спрямо февруари, бензин А-95 – 11,01%, а пропан-бутан – 12%.

Приходите от ДДС от продажба на горива през март възлизат на 86,8 милиона евро, което е с 23,9% повече спрямо същия период на миналата година и с 44,3% повече спрямо февруари.

В страната са регистрирани 3686 бензиностанции, като през последния месец са извършени над 820 проверки. При 475 търговци е установено увеличение на маржа при поне един вид гориво, като са изискани допълнителни документи за обосновка на ценовите промени. Проверки се извършват и в десетте най-големи вериги. При 48 обекта е отчетено увеличение на цените при трите вида горива, а при 88 обекта – при дизела и бензина. В повечето случаи бензиностанциите увеличават цената само на един вид гориво и намаляват маржа при останалите.

От НАП предупреждават, че при установяване на необосновано повишение ще бъдат съставяни актове по Закона за въвеждане на еврото.

Паралелно с това текат и засилени проверки в търговската мрежа. В периода 6–13 април са извършени 639 проверки, като резултатите ще бъдат обявени до около 15 дни.

От Комисията за защита на потребителите съобщават, че съвместно с НАП са извършени близо 9 хиляди проверки, при които са съставени 863 акта, или около 10% нарушения. Най-чести нарушения има при сезонни стоки като плодове, зеленчуци, кафе, шоколад и колбаси.

Постъпилите жалби от потребители са 16 100, като тенденцията е към намаляване. Допълнително са направени 133 проверки на бензиностанции, при които са установени 6 случая на необосновано повишение на цените.

В рамките на великденската кампания са проверени над 400 обекта, като най-сериозни увеличения са отчетени при услуги и хранителни продукти. Цените на обществените паркинги са се повишили със 100%, във фитнес центровете – с около 160%, транспортните услуги – до 67%, а при фризьорските и козметичните услуги – между 17% и 100%. В заведенията за хранене увеличенията варират между 10% и 40%.

При храните най-голям ръст има при доматите – 61,9% за периода от 1 март до 15 април. Бялото зеле поскъпва с близо 30%, колбасите – с 20%, прясното свинско месо – с над 10%, сиренето – също с над 10%, кашкавалът и киселото мляко – с около 8%, белият хляб – с 7%, а яйцата – с над 5%.