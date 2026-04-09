През първите дни на април НАП започна проверки, за да се проследи дали е имало необосновано поскъпване преди Великденските празници, какво установяват проверяващите и как продължават проверките.Бяха проверени 150 хранителни магазина, пекарни и месарници.

„Изводите от проверките ще направим след като търговците предоставят информацията, тъй като по закон всички имат 5 дни, за да ни предоставят данни за цените. Стандартно при всяка подобна проверка, включително и в хранителните магазини, снемаме цените към момента и изискваме информация от търговеца за предходния период. Ако има разминаване или увеличение на цената, търговецът трябва да ни предостави обяснение за причината на повишението. Ние оценяваме дали увеличението е икономически обосновано. Ако не е, налагаме санкции, предвидени от закона”. Това заяви в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS говорителят на НАП Анна Митова.

Продължават проверките за необосновано повишение на цените

Тя обясни и какво означава „необосновано поскъпване”: „ То зависи от фиксирани икономически фактори, като например цената на борсите за плодове и зеленчуци или промяна в доставната цена, свързана с добив, реколта, повишение на ток и други подобни фактори”.

До 13 април ще бъдат проверени още 500 хранителни магазина, подчерта Митова. „По отношение на необоснованото повишение на цените, нашите масови проверки започнаха още през октомври, във връзка с въвеждането на еврото. До момента са извършени над 14 000 проверки, издадени са над 1100 акта и над 400 наказателни постановления на стойност над 1 милион евро”, обясни тя.

По думите ѝ от всички актове най-много са издадени на хранителни магазини - 345, следват ресторанти и барове - 203, както и технически прегледи, паркинги, козметични салони, фризьорски услуги и други.

Проверките на КЗП и НАП за необоснован скок на цените продължават

„От проверките в хранителни магазини от октомври до момента са проверени над 3100 обекта. Нарушения са установени при около 11–12% от тях. Това не е висок процент от наша гледна точка. Въпреки субективното усещане на хората, че всичко се вдига, повишението на цените често се дължи на обективни икономически фактори, а не на злоупотреба”, подчерта тя.

