И тази седмица Националната агенция по приходите (НАП) продължава ежедневните проверки на търговците. Инспекторите следят за необосновано повишаване на цените, подвеждащи етикети и други нарушения на потребителските права.

Днес инспекциите са насочени към магазините във Велико Търново. Към 20 декември 2025 г. 10% от проверените обекти в града са открити с нарушения.

Според изискванията на НАП цената на дадена стока може да се повиши само при икономически обосновани фактори, като увеличаване на тока, бензина или разходите за заплати, върху които търговецът няма контрол. „Ако такива условия не са налице и цените се увеличават, това се счита за необосновано повишение“, поясни Анна Митова, директор „Комуникации“ в НАП.

"Глобите за нарушения са сериозни – при първото санкцията е 10 хиляди лева, а при повторно – 20 хиляди. До 20 декември имаме 13 акта и 5 наказателни постановления, издадени от териториалната дирекция във Велико Търново, на обща стойност около 25 хиляди лева“, допълни Митова. Най-честите нарушения са свързани с повишение на цените на различни хранителни продукти.

Митова уточни, че акцията продължава и в останалата част на страната, като се очакват проверки на около 400 обекта дневно.