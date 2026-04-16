Над 26 милиона иранци са се записали доброволно за военна служба, въпреки действащото примирие в конфликта със САЩ и Израел, съобщи иранската държавна телевизия ИРИБ.

Кампанията, озаглавена „Пожертвай живота си“, е проведена през последните дни. По данни на агенцията, населението на Иран е около 90 милиона души.

Според информацията доброволците се включват както в редиците на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, така и в армията. Предвижда се и организиране на т.нар. „живи вериги“ за защита на обекти, считани за потенциални цели на удари.

Сред записалите се са президентът Масуд Пезешкиан, членове на правителството, висши държавни служители, както и представители на спорта и културата. В списъците фигурира и председателят на парламента Мохамад Бакер Калибаф.

