Италия проявява силен интерес към съвместно производство на дронове с Украйна. Това стана ясно по време на посещението на Володимир Зеленски в Рим.

„Ние вярваме, че подкрепата за Украйна е не само морален дълг, но и стратегическа необходимост, тъй като на карта са поставени не само достойнството, свободата и независимостта на Киев, но и сигурността на Европа”, заяви министър-председателят Джорджа Мелони. „Италия ще продължи да насърчава, в рамките на Г-7 и Европейския съюз, икономически натиск върху Руската федерация, която продължава да не дава конкретни признаци за напредък в преговорния процес, продължава да извършва нападения срещу цивилни граждани и продължава да нанася удари по инфраструктура”, каза още Мелони.

Редактор: Ина Григорова