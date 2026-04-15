Това е най-голямата вълна от съкращения в британската обществена медия от 15 години насам
„Би Би Си” планира да съкрати 2000 свои служители. Това коментират източници на ITV News и агенция Press Association, според които това ще бъде най-мащабната вълна от освобождаване на кадри в обществената медия от близо десетилетие и половина.
Според медийните доклади, планираните съкращения представляват най-сериозното преструктуриране на персонала в „Би Би Си” за последните 15 години. Въпреки че планът е бил съобщен на служителите в рамките на днешния ден, официално потвърждение от страна на ръководството все още липсва. От медията не отговарят на отправените запитвания за коментар по темата.
Редактор: Мария Барабашка
