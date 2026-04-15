Съединените щати обсъждат провеждането на втори кръг мирни преговори с Иран в Пакистан. „Водят се преговори и сме оптимисти относно перспективите за постигане на сделка“, заяви говорителят на Белия дом Каролайн Левит пред репортери. Тя добави, че по-нататъшните преговори „много вероятно“ ще се проведат в Исламабад.

Припомняме, че във вторник американският президентг заяви в интервю за New York Post, че преговорите за прекратяване на войната с Иран може да бъдат възобновени в Пакистан през следващите два дни. Представители на двете държави и страните от Персийския залив също заявиха, че преговорните екипи може да се съберат тази седмица. Високопоставен ирански източник обаче посочи, че все още не е определена конкретна дата.

Редактор: Дарина Методиева