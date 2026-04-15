Специален часовник, който ще отброява времето до началото на престижното състезание Джиро д’Италия, ще бъде открит в четвъртък пред пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

Съоръжението, известно като Tudor тотем, ще бъде разположено в зоната на площада откъм ул. „Раковски“, а официалната церемония по откриването му е насрочена за 17:00 часа.

Сред гостите на събитието се очаква да бъде и министърът на младежта и спорта Димитър Илиев.

Поставянето на часовника е част от подготовката на България за домакинството на първите три етапа от Джиро д'Италия 2026, които ще дадат начало на надпреварата. Официалният старт - т.нар. „Гранде Партенца“, е планиран за 8 май в Несебър.

Това ще бъде едно от най-значимите спортни събития, организирани в страната през последните години, като се очаква да привлече сериозно международно внимание към България.

