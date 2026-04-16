Голямо фолклорно шествие се проведе в китайската област Сишуанбанна. Местните жители и гости се събраха, за да отпразнуват един от най-значимите традиционни празници в региона – Празникът на водата.

Събитието представи богата палитра от традиции на народа Дай. Така отбелязаха тяхната Нова година. Участниците в шествието показаха ярки носии, танци и музика, като съчетаха автентични обичаи с елементи на съвременно творчество и туризъм.

Хората си пожелаха здраве и късмет, докато се пръскаха с вода.

Редактор: Никола Тунев