В ранните часове в четвъртък отново има условия за понижена видимост в ниската част на страната. Денят ще е слънчев с лека облачност над по-голямата част от Северна и Източна България. В югозападните и централните южни райони обаче облаците ще са плътни, в хода на денонощието с кратки валежи. Дневни температури ще са между 15 и 20 градуса.

След слънчев и приветлив петък, предстоящите почивни дни ще са с динамично време. Ще има валежи от пролетно-летен тип – локални, кратки, временно интензивни, с гръмотевици и риск от градушка. Явленията ще започнат още късно следобед в петък в Северозапада, след това, през нощта и в събота, постепенно ще преминат и над други райони. В неделя ще се ограничат до южните и източните райони на България. Ще се усилва вятърът, дневните температури ще се понижат леко с 2-3 градуса.

От 20 април до края на месеца обстановката ще се запази неустойчива. Ранните прогнози допускат чести валежи, гръмотевични процеси с потенциал за резки пориви на вятъра и градушка. С нахлуването на студен въздух ще усетим понижение на температурите, в някои райони на Западна и Северна България осезаемо.