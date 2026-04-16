В навечерието на празника на Българската армия военните части в страната организират дни на отворените врати. На учебния полигон „Тюлба“ край Казанлък обаче инициативата е с по-специален характер – десетки младежи участват в състезание, наречено „Млад рейнджър“.

Събитието се провежда съвместно с 61-ва механизирана бригада и клубовете „Приятели на армията“. Участниците са ученици след 8-и клас от различни градове, които се включват в отбори и преминават през серия от задачи, близки до реалната военна подготовка.

Състезанието е разделено на два основни етапа. В първия младежите преминават през стрелкови рубежи с късоцевно и автоматично оръжие - пистолет „Макаров“ и автомат „Калашников“. Участниците стрелят по мишени от различни дистанции, като задачите са съобразени с базови елементи от бойната подготовка.

Във втория етап те трябва да преминат през пет различни препятствия, като се изискват екипност, координация и бърза реакция. Организаторите подчертават, че целта е да се доближи максимално до реалните условия, в които се обучават военнослужещите.

Според организаторите инициативата се радва на засилен интерес и се провежда регулярно с участието на ученици от Казанлък, Габрово и Павел баня. От 61-ва механизирана бригада посочват, че младежите проявяват силна мотивация и желание за участие.

„Когато се почувстват част от екипа, те дават всичко от себе си, за да постигнат поставената цел“, коментира старшина Красимир Маневски. По думите им подобни инициативи изграждат дисциплина, отговорност и интерес към военната професия.

По време на събитието участниците се запознават и с модернизирани версии на автомат „Калашников“, използвани във въоръжените сили. Оръжието позволява поставяне на допълнителна екипировка с цел повишаване на ефективността при използване.

Организаторите отбелязват, че интересът към стрелбата и военната техника остава сред най-атрактивните елементи за младите участници. Общо близо 100 ученици се включват в състезанията край Казанлък.