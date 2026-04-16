Това, което правим в нашата кампания, е да мобилизираме хората да гласуват масово. Не агитираме толкова за „Прогресивна България“, колкото за това на тези избори да постигнем масовост, за да може да се размият купеният и контролиран вот - едно изключително негативно явление. Това заяви в ефира на "Здравей, България" Гълъб Донев, който е водач на листата на „Прогресивна България” в Пазарджик и съпредседател на коалицията.

"Ние работим за мнозинство. Най-важното обаче е хората да излязат и да не се страхуват, защото основно в малките райони страхът е много голям. Радев Румен ясно заяви, че следваме нашата програма и компромиси няма да правим. Защото жизнените сокове на държавата се изцеждат в определени кръгове. Точно това е олигархичният модел, който ние работим да демонтираме", подчерта от своя страна Иван Янев от листата на „Прогресивна България” в 24-ти МИР в София.

По думите на Донев абсолютно сигурно е, че формацията няма да участва в кабинет с партии от „олигархичния модел".

На въпрос търсят ли партньор след вота и биха ли опитали да съставят правителство на малцинството с подкрепа Донев отговори: "Виждате ли партия или коалиция, която да е близо до нас и да не ни напада постоянно? Страхът на останалите от „Прогресивна България“ е голям. Няма да управляваме с хора от "сглобката". Хипотезата, за която работим, е пълно мнозинство - над 121 мандата в Народното събрание. Това е целта на нашата кампания. Хората навсякъде в страната казват: „Стига толкова, повече така не може“. Те не искат феодалните зависимости, в които живеят - със страх, но и с гняв, искат промяна".

Двамата събеседници подчертаха, че "посочването на имена и списъци не е същността на демонтажа на олигархичния модел". "Важна е смяната на модела, неговото разграждане. Той представлява зависимостта на политиците от определени олигархични икономически кръгове, които влияят върху решенията им", изтъкна Донев. И даде за пример всички тези кръгове, които са вплетени в различни сектори - като този с лекарствата. "Там има мафия, която дирижира цените", заяви той.

А Янев допълни, че: "Някой е приел тези закони. Може да се окаже, че те са законни, но морални ли са? Кой ги е приел? И това важи за всички сектори - не само за лекарствата. Там става дума за милиарди, които изтичат. Същото е и с пътищата".

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Станимира Шикова