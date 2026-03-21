Най-новата политическа коалиция „Прогресивна България“ откри националната си предизборна кампания от Пловдив с представяне на водачите на листите си. Лидерът на коалицията Румен Радев подчерта в словото си, че започват най-важната битка в живота си - тази за България и ще следват европейския път за икономика и развитие. Според него политическата класа е отблъснала българите от урните, а олигархията е смачкала мечтите на хиляди предприемачи, таланти и блестящи умове. По думите му в момента картелите изкривяват цените на много стоки, обществото обеднява, а хората гледат с изумление сметките си за ток и вода.

„Нашата цел е ясна - да свалим олигархията. И ви обещавам, че ще го направим. Да си върнем държавата, да укрепим закона, да укрепим демокрацията и гражданските свободи. Да няма бедни в европейска България”, заяви Радев.

