Война срещу олигархията и смяна на ВСС и главния прокурор. Това са част от целите, които си поставят от “Прогресивна България” след изборите за нов парламент. Формацията се представи тази вечер в София.



Румен Радев и екипът му предложиха пакет от мерки за ускорено икономическо развитие на България. Сред целите са и активен принос към ЕС и НАТО и към дипломация за мир.

„Прогресивна България“ обяви водачите на листите си

С условието, че след няколко часа започва кампанията, Радев обяви, че няма да прави агитация, но представи част от приоритети на “Прогресивна България”. "Нашата амбиция е да формираме управление, което да наложи ясни правила за всички, да гарантира сигурност, достойни доходи и перспектива за развитие на всеки български гражданин", каза той.

Една от основните цели на коалицията ще бъде демонтаж на олигархичния модел. "Първата най-важна стъпка е отстраняване на върха на тази пирамида от публичната власт. Ние, като правителство, да отрежем олигархията от достъп до публичния ресурс", каза още Радев.

Според него това няма как да стане и без смени в прокуратурата. "Критично важно е да има ефективна, оперативна и независима прокуратура. Наша задача е да постигнем мнозинство в НС, да сменим ВСС и да се избере нов, легитимен главен прокурор", заяви той.

Основно място в целите си от “Прогресивна България” оставиха и на икономическата политика. Предлагат строг финансов контрол, както и ревизия на ключови обществени поръчки и изцяло нов модел за подкрепа на бизнеса, на инвестициите в евро, икономизация на външната политика.

"Европа остава наш основен търговски партньор. Длъжни сме да развиваме нови пазари. Това означава повече работа със САЩ, Близкия изток, Далечния изток, Северна Африка", заяви кандидатът за народен представител от "Прогресивна България" Александър Пулев.