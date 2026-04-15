Шкембе чорбата предизвика нов спор между вечните съперници Турция и Гърция. Димитрис Царухас - собственик на ресторант в Солун, който предлага „пацас“ (шкембе чорба), иска да регистрира супата в ЮНЕСКО като уникално и традиционно гръцко ястие.

Ястието, за което се твърди, че лекува язва, махмурлук и куп други заболявания, предизвика спор с Турция, която също претендира, че чорбата е нейна. Турците са възмутени, че гърците приписват изцяло на себе си заслугите за ястието, което те наричат „ишкембе“ и което според тях е била основен елемент от културата им в продължение на векове.

Гръцката мусака – ястие за душата с ориенталски корени (ВИДЕО)

Царухас заяви пред Асошиейтед прес, че е съставил обширен и подробен доклад с помощта на местна културна организация и на Лена Офлидис - авторката на единствената книга, която описва историята на супата, с цел да включи деликатеса като част от културното наследство на Гърция.

Десетки клиенти посещават ресторанта на Царухас по всяко време на денонощието – особено в ранни зори, за да се насладят на „пацас“, тъй като според мнозина супата успокоява стомаха след тежка нощ. Обикновено се гарнира с малко подправки и щипка лют пипер. Супата се приготвя според вкуса на клиента, особено що се отнася до начина, по който се нарязват крачетата – на едри или на ситни парчета.

„Крачетата съдържат 33,4 процента чист, усвоим колаген – именно това помага значително след операции на ставите“, казва 53-годишният ресторантьор, позовавайки се на медицински експерти. „Но чорбата лекува и язви и други стомашни заболявания, причинени от консумацията на алкохол“, допълва той.

Царухас отбелязва, че рецептата за „пацас“ се споменава в „Одисея“, по-конкретно в описанието на пиршеството, което съпругата на Одисей - Пенелопа, приготвила за ухажорите в деня, когато съпругът ѝ се завърнал от десетилетното си пътешествие. Ресторантьорът казва, че става дума за говеждо шкембе, пълнено с мас и кръв.

Въпреки че съседите турци твърдят, че супата е тяхно изобретение, Царухас не се притеснява. Той ги съветва да опитат да го докажат. „Никой не ги спира да опитат“, казва той. „Вярваме, че разполагаме с всички средства, за да защитим чорбата и да я сертифицираме като такава. Няма какво да делим със съседите, напротив - вкусът ни обединява“, каза той.

Единство във вкуса не е това, което Али Тюркмен има предвид. 59-годишният турски ресторантьор твърди, че ястието е исторически и културно специфично за турците, въпреки че супата, точно както в Гърция, също е любима храна за късно през нощта за успокояване на стомаха след нощ, прекарана в пиене.

Пълнените чушки - от традиционно ястие до „лукс“ на трапезата

„Точно както с баклавата и много други неща, те претендират, че е тяхна“, каза Тюркмен. „Но вероятно ще им бъде трудно да претендират за нещо, което е уникално за нас. Защото то е основен елемент от нашата култура от векове. Шкембето е нещо специфично за турците“, заяви той.

Турските медии обвиниха Гърция, че „присвоява“ ястие, което се почита като национално. Новинарският портал „Онедио“ съобщи, че пътешественикът от 17-ти век Евлия Челеби в своята „Книга на пътешествията“ е описал търговци, продаващи супа от шкембе и крачета в Истанбул, като посочи това като доказателство, че супата има 400-годишна история в Турция.

