За да приготвим пълнени чушки с кайма и ориз, едно от най-обичаните български ястия, излиза скъпо.

За приготвянето са нужни червени чушки за 5,50 евро, както и основните зеленчуци - лук, морков и домат. Цените на чушките варират значително - от 3,50 до над 6 евро, като в някои магазини дори ги надхвърлят. Килограм кайма и ориз струват още 8,63 евро. Така общата стойност на продуктите за около 11 пълнени чушки достига 17 евро.

Според търговците основната причина е, че продуктът не е в сезон. „Червената чушка не се произвежда в момента в България - тя е внос от Гърция и Турция, а цените идват от борсите“, обяснява Иван Иванов, собственик на магазин за плодове и зеленчуци.

Потребителите също усещат поскъпването. Някои признават, че въпреки високите цени продължават да купуват, макар и с компромиси. „Скъпо е, но ни се яде - ако можем, взимаме, ако не се отказваме“, коментира клиент.

В ресторант в Монтана порция пълнени чушки струва 3,90 евро. Управителят Цветелин Цветков обяснява, че цените на продуктите са се увеличили значително, а на места дори двойно спрямо миналата година.

„Доставната цена на чушките вече достига около 4,50 евро за килограм. А те са основна съставка в много ястия“, посочва той. По думите му цената им вече се доближава до тази на телешкото месо.

Изчисленията показват, че при домашно приготвяне една порция от две пълнени чушки излиза около 3 евро.