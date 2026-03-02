Стойността на малката потребителска кошница е 57 евро, като в последните дни се наблюдава стабилизация около това ниво. В рамките на последните десет наблюдения цената остава почти непроменена, което показва установяване на пазарно равновесие. На годишна база разликата спрямо същия период на миналата година е около 4 евро, като увеличението се дължи основно на по-високите цени при плодовете и зеленчуците.

Това съобщи председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов на редовния брифинг.

При зеленчуците, които не са характерни за сезона - като пипер, тиквички, краставици и домати - се запазват по-високи ценови равнища, обусловени от ограничено предлагане и вносни доставки. Част от тях отчитат значително повишение на годишна база. Очакванията са с навлизането на българската сезонна продукция и подобряване на климатичните условия да се наблюдава постепенно понижение.

За разлика от тях сезонните зеленчуци като картофи, зеле, моркови и лук са в етап на добро предлагане и при тях се отчита понижение или минимални колебания в цените както на годишна база, така и от началото на годината.

Основните хранителни продукти - брашно, ориз, фасул, захар, мляко, месо и олио - показват сравнително стабилни нива. При някои от тях има леко понижение спрямо миналата година, при други - умерено увеличение в рамките на няколко процента. Яйцата отбелязват по-сериозен процентен ръст, но той се дължи на ниската база от миналата година. Като цяло при основните хранителни стоки не се наблюдават резки или системни ценови движения.

Общата картина показва стабилен и балансиран пазар, при който първоначалните колебания около въвеждането на еврото постепенно отшумяват. Ценовите изменения са в рамките на нормалната пазарна динамика и се влияят основно от сезонност, разходи за производство и ниво на предлагане, а не от спекулативни процеси.

