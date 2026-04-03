Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
-
Министерството на земеделието и храните стартира подготовката за реализиране на инициативата „Великденска кошница“. Целта е да се осигури по-добър достъп на домакинствата до основни хранителни продукти на разумни цени в навечерието на празниците. От ведомството канят търговците за участие.
В рамките на инициативата ще бъдат включени традиционни за празника продукти - яйца, агнешко месо, козунаци, брашно, захар и други основни хранителни стоки. В момента Министерството работи по финализиране на конкретния обхват на продуктите и механизма за прилагане, като водещ принцип остава балансът между интересите на потребителите и устойчивостта на българските производители.
Цената остава почти непроменена: Стойността на малката потребителска кошница е 57 евро
Като част от подготовката, Министерството започва организация по провеждане на срещи с представители на търговските вериги, супермаркетите и малките търговци. Целта е да бъдат уточнени параметрите на инициативата и възможностите за доброволно включване на бизнеса.
Последвайте ни