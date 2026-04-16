Американският президент Доналд Тръмп обяви, че до няколко часа ще има преговори между Израел и Ливан.

„Опитвам се да осигуря малко пространство за глътка въздух между Израел и Ливан. Отдавна лидерите на двете страни не са говорили - от около 34 години. Това ще се случи утре. Браво!“, написа президентът на САЩ в социалната си мрежа Truth Social.

На този фон израелският кабинет по сигурността е стигнал до извода, че може да се обсъди прекратяване на огъня в Ливан. По информация на „Файненшъл таймс“, цитиращ ливански официални лица, подобно примирие може да бъде договорено в близко време.

Това развитие идва повече от шест седмици след началото на конфликта между Израел и ливанската шиитска групировка „Хизбула“, който е свързан с по-широкото напрежение между Израел, САЩ и Иран.

В същото време Нетаняху заяви във видеообръщение, че израелската армия продължава операциите срещу „Хизбула“ и се готви да разшири действията си отвъд южния град Бинт Джбейл, където групировката има силни позиции. Той подчерта, че е разпоредил на армията да укрепва зоната за сигурност в Южен Ливан, като паралелно с това се водят преговори за мирно решение.

Междувременно представители на Израел и Ливан са провели разговори във Вашингтон - първите подобни контакти от десетилетия насам. Според Нетаняху те са възможни заради засилените позиции на Израел.

Военната операция на Израел в Ливан започна на 2 март, след като „Хизбула“, подкрепяна от Иран, започна обстрел срещу Израел.

Преди срещите във Вашингтон външният министър Гидеон Саар заяви, че страната му цели нормализиране на отношенията с Ливан и постигане на мир, като според него основният проблем остава „Хизбула“.

По данни на ливанските власти войната е отнела живота на над 2000 души и е разселила около 1,2 милиона.

Израелската армия е разположила сили в Южен Ливан с намерение да създаде буферна зона до река Литани. Началникът на генералния щаб Еял Замир заяви, че тази зона трябва да стане недостъпна за „Хизбула“.

От началото на конфликта при атаки на „Хизбула“ в Израел са загинали двама цивилни, а 13 израелски войници са убити в Ливан, според израелската армия.

