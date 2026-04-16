Поредна акция срещу купения вот се провежда в Горна Оряховица. В четвъртък сутринта беше блокиран квартал „Калтинец”, където има претърсвания и арести. Задържани са заподозрени, в търговия с гласове.



Полицията и прокуратурата също работят по сигнал, че голяма група от хора претендират, че адресните им регистрации са променени без тяхно знание.

Задържани и проверки за купуване на гласове в Димитровград и Разград

За още две акции съобщиха кореспондентите на БТА в Разград Садет Кърова и в Хасково Николай Грудев.

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

Четирима мъже са задържани в Димитровград по подозрение за престъпления срещу политическите права на гражданите.

Задържаните са на възраст 22, 32, 33 и 37 години. По данни на разследването има съмнения, че те са организирали и предлагали пари с цел влияние върху вота в полза на определена партия или кандидат. При действията на полицията са открити агитационни материали, парични средства и снимки на лични карти в мобилен телефон на един от задържаните.

При последвали претърсвания в Димитровград и Меричлери са намерени около 19 800 евро, за които се предполага, че са предназначени за купуване на гласове. Разследването по досъдебното производство продължава.

Междувременно в Разград полицията проверява сигнал за купуване на гласове и оказване на натиск върху животновъди в село Хърсово. Сигналът е подаден на телефон 112.

Според информацията в него кмет на населено място е раздавал пакети с хранителни продукти с цел осигуряване на гласове за определена политическа сила, а животновъди са били заплашвани с проверки и санкции от контролни органи.