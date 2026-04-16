Планински спасители се включиха в издирването на изчезнал човек в района на Драгалевския манастир на Витоша, съобщиха от Планинската спасителна служба към Българския Червен кръст.

Акцията е предприета по искане на полицията. По информация на ПСС издирваният човек е в неизвестност от сряда.

Издирват приятеля на една от внучките на рок легендата Мик Джагър

От планинската служба уточняват, че като цяло условията във високите части на планините са подходящи за преходи. Времето е предимно облачно и тихо, като на места все още се наблюдава зимна обстановка, а температурите са положителни – между 1 и 7 градуса.

