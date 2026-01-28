Приятелят на една от внучките на Мик Джагър е в неизвестност. Семейството на рок легендата е започнало издирване, съобщи Paris Match.

Семейство Джагър е силно обезпокоено. Те са потърсили съдействие от полицията на Девън и Корнуол за откриването на партньора на Асиси Джаксън – най-голямата внучка на фронтмена на Rolling Stones.

По данни на The Telegraph 37-годишният Александър Кей, който е професионален готвач и собственик на ресторанта за морска храна The Rocket Store в Боскасл, не е виждан от миналия петък следобед (23 януари). Камери за видеонаблюдение са го заснели да напуска пъба Cobweb Inn в Боскасл около 15:30 часа.

Police said officers had uncovered new CCTV images showing Alexander Key in Boscastle at 3:25pm on Saturday 24 January: https://t.co/b4nk11B1rz pic.twitter.com/6lJBnHXxoF — BBC Cornwall (@BBCCornwall) January 28, 2026

Семейството е подало сигнал за изчезването му, а полицията е започнала издирването му на следващия ден - засега без резултат. В профила си в Instagram майката на Асиси – дизайнерът на бижута Джейд Джагър, единствената дъщеря на Мик Джагър, както и никарагуанската актриса и юрист Бианка Джагър – отправят апел към всички, които може да са видели Кей. Те го описват като мъж със среден ръст, облечен в оранжево яке и с руса коса.

Александър Кей и Асиси Джаксън имат две деца заедно. В социалните мрежи на 37-годишния мъж няма индикации за депресивно състояние – там той редовно е споделял щастливи снимки на семейството си.

