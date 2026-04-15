Голяма част от горите в България навлизат във фаза на старост. Това заяви в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS лесовъдът и учен доц. д-р Георги Костов. По думите му процесът по деградиране засяга значителна част от горските територии в страната и ще протече в сравнително кратки срокове, докато възстановяването ще се случи в пъти по-бавно.

Доц. Костов очерта значението на горските масиви. Той отбеляза, че горите създават ландшафта около населените места, запазват почвата и създават условия за биологичното разнообразие. По думите му горите в цялата страна са предпоставка за развитие на селските райони и създават заетост в горското стопанство и земеделието.

Той посочи и няколко проблеми, свързани с горските ресурси у нас - липсата на пласмент, задържането на огромно количество въглероден двуокис и некачественият дървен материал от деградиралите гори, и допълни, че при сегашните технологии нискокачествената дървесина може да се използва за различни неща.

"Ако няма за какво да се използва, през 2023 г. ЕС прие директива, която разрешава, когато няма пласмент на такава дървесна биомаса, вместо тя да изгори и изсъхне, да се използва за производство на енергия от възобновяем източник", каза той.

"У нас залесяванията намаляват през последните години поради това, че няма къде да се залесява, тъй като всички територии вече са заети от гори, а възобновяването по естествен начин, което изисква търпение, е по-евтино от залесяването", посочи доц. Костов.

Той обърна внимание, че в рамките на Европейския съюз България може да се похвали със строго законодателство спрямо въздействието върху горите, което се дължи на факта, че горите са държавни.

