1113 фиданки от черен бор засадиха служители на ЮЗДП и ВВС в съвместната кампания „Съживи гората“, която се проведе на територията на ДГС Самоков. Военновъздушните сили се включиха в инициативата като продължение на мероприятията, посветени на 16 октомври - Празник на авиацията и Военновъздушните сили. В залесяването участваха изпълнителният директор на ИАГ Асен Марков, директорът на ЮЗДП инж. Валентин Чамбов и командирът на ВВС генерал-майор Николай Русев.

Снимка: ЮЗДП

Местността беше опустошена от пожар в близост до китното село Алино, разположено между планините Рила, Верила, Витоша и Плана. Дръвчетата бяха осигурени от Югозападното държавно предприятие, като видът им е подходящ за тази местност.

Снимка: ЮЗДП

След мащабните горски пожари през лятото на тази година, в чието потушаване от въздуха участваха активно вертолети от 24-та авиационна база, Югозападното държавно предприятие и Военновъздушните сили организираха за първи път тази кампания с идеята тя да се превърне в ежегодна.

Снимка: ЮЗДП

Съвместното залесяване е още един израз на партньорството между армията и горските стопани в името на опазването на българската природа и осигуряването на по-зелено бъдеще за следващите поколения. С всяко ново дърво ние дишаме по-чист въздух, даваме шанс за по-дълъг живот и надежда за бъдещето.

Да се грижим за природата е наш дълг към България!