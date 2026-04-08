В Седмицата на гората в района на Илинденци започна кампанията „Всяка фиданка е битка, предизвикай пепелта!“
Инициативата на Югозападното държавно предприятие цели да бъдат залесени колкото е възможно по-големи територии от тези, които пожарът в Пирин миналото лято опустоши. Широколистни видове, дъб и круша ще заменят изгубените иглолистните култури. Пожарът миналата година обхвана 40 хиляди декара. За да се възстанови напълно, на гората ще са нужни поне 50 години.
„Първо трябва да освободим площта от дървесина, да направим почвоподготовка и и тогава да пристъпим към залесяване“, сподели инж. Валентин Чамбов, директор на Югозападно държавно предприятие.
„Все още нямаме изградена единна национална система, която да работи, за да намали времето, което е от откриването на пожара до първоначалната атака. Както знаете – първоначалната атака колкото по-скоро се случи, толкова е по-добре за пожара“, заяви зам.-министърът на земеделието Николай Василев.
„Миналата година по време на пожароопасния сезон, всеки ден, всяко денонощие имахме между 250 и 350 пожара, което е изключително много“, поясни
гл. ком. Александър Джартов, директор на ГДПБЗН.
Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни