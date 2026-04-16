Днес отбелязваме Деня на Конституцията. Тържествата ще бъдат във Велико Търново, в сградата на Учредителното събрание. Тържественото честване ще бъде открито от председателя на Конституционния съд, а приветствия ще отправят президентът, председателят на Народното събрание, служебният премиер и висши магистрати.

На тази дата през 1879 г. е приета Търновската конституция – първата българска конституция, която се превръща в правната основа за изграждане на новата българска държава. Тя провъзгласява Третата българска държава за конституционна монархия с еднокамерен парламент.

146 години от приемането на Търновската конституция

